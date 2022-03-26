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1 час назад

Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери

Ирина Лебедева

О том, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна, стало известно еще в 2018 году. Семья «прекрасной няни» выбрала тактику молчания, очень долго был неизвестен даже точный диагноз звезды. Старшая дочь Заворотнюк также крайне немногословна и очень деликатна в ответах своим подписчикам на вопросы о состоянии матери.

Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишут 7days, Анна в социальной сети в очередной раз ответила на вопросы о здоровье мамы.

«Мама потихонечку. Но вы сами понимаете… болезнь такая – очень страшная, опасная, но она боец у меня. Я уверена, что она со всем справится… Она настоящая умничка… Спасибо, что спрашиваете».

Как пишут СМИ, Анастасия Заворотнюк перенесла несколько операций. Сейчас актриса живет в своем загородном доме и продолжает лечение. За ней ухаживает сиделка. Вместе с ней находится ее мама, которая помогает воспитывать младшую внучку.

Ранее СМИ сообщили, что актриса потеряла способность говорить. К этому выводу журналисты пришли после заявления ее дочери о том, что «ей не хватает маминых слов».

Врач-онколог Юрий Покровский в комментарии «Вокруг ТВ» предположил, что опухоль Заворотнюк продолжает расти и задевает разные области головного мозга, отвечающие в том числе и за речь.

Шоу-бизнес,Анастасия Заворотнюк,
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