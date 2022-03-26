«Неслабый апокалипсис»: в подмосковном доме Лениной произошла авария

Прославившаяся эпатажными прическами Лена Ленина в последние годы практически безвылазно живет во Франции. Но в России, недалеко от столицы, у нее есть загородный дом. И в этом году особняк, лишенный хозяйского присмотра, принес светской львице серьезные проблемы и убытки, - рассказывает Экспресс Газета.

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«Пока я тут в Европе, на отдельных ее островках роскоши и благополучия, не забывая питаться в мишленовских ресторанах, в моем доме в Подмосковье начали оттаивать замершие из-за моего безалаберного ухода за загородными домами трубы. Этой зимой у меня сломалась система отопления, все проморозило, смесители разорвало, полотенцесушители вырвало из стен... Короче, неслабый такой апокалипсис. Придется делать капитальный ремонт», - сообщила Лена.

Из-за отмены международных рейсов звезда не смогла оперативно добраться до Москвы. К счастью, ее друг, Кирилл Аксенов, имеющий к строительной отрасли непосредственное отношение, помог спасти особняк.

«Перекрыли воду, восстановили отопление. Все сделали быстро и качественно, и главное, без моего участия», - поблагодарила Аксенова Ленина.

Ранее Лена Ленина вспомнила о скандале с Анастасией Волочковой. Напомним, что девушки поссорились из-за мужчины. Об этом сообщает Центральная служба новостей.

Как утверждает Ленина, она работала с человеком, у которого когда-то был роман с Волочковой. Балерина подумала, что у нее хотят увести кавалера и приняла решение разобраться с этим самостоятельно.