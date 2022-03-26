В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

«Неслабый апокалипсис»: в подмосковном доме Лениной произошла авария

Ирина Лебедева

Прославившаяся эпатажными прическами Лена Ленина в последние годы практически безвылазно живет во Франции. Но в России, недалеко от столицы, у нее есть загородный дом. И в этом году особняк, лишенный хозяйского присмотра, принес светской львице серьезные проблемы и убытки, - рассказывает Экспресс Газета.

«Неслабый апокалипсис»: в подмосковном доме Лениной произошла авария
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока я тут в Европе, на отдельных ее островках роскоши и благополучия, не забывая питаться в мишленовских ресторанах, в моем доме в Подмосковье начали оттаивать замершие из-за моего безалаберного ухода за загородными домами трубы. Этой зимой у меня сломалась система отопления, все проморозило, смесители разорвало, полотенцесушители вырвало из стен... Короче, неслабый такой апокалипсис. Придется делать капитальный ремонт», - сообщила Лена.

Из-за отмены международных рейсов звезда не смогла оперативно добраться до Москвы. К счастью, ее друг, Кирилл Аксенов, имеющий к строительной отрасли непосредственное отношение, помог спасти особняк.

«Перекрыли воду, восстановили отопление. Все сделали быстро и качественно, и главное, без моего участия», - поблагодарила Аксенова Ленина.

Ранее Лена Ленина вспомнила о скандале с Анастасией Волочковой. Напомним, что девушки поссорились из-за мужчины. Об этом сообщает Центральная служба новостей.

Как утверждает Ленина, она работала с человеком, у которого когда-то был роман с Волочковой. Балерина подумала, что у нее хотят увести кавалера и приняла решение разобраться с этим самостоятельно.

Танцовщица заявилась к Лениной и начала ругаться. Собака писательницы гавкала и получила пинок ногой от балерины.

Шоу-бизнес,Лена Ленина,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители