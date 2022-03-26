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1 час назад

Лолита Милявская оправдала высокие цены на концертные билеты

runews24.rurunews24.ru

Певица Лолита Милявская очень подробно рассказала подписчикам в Telegram из чего складываются цены на концертные билеты.

Лолита оправдала высокие цены на концертные билеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, шоубизнес – дело нелегкое. Помимо гонораров певцам и музыкантам, нужно заплатить за аренду гостиниц, зала, звука, света, за охрану зала, рекламу и тп.

Лолита рассказала, что даже процент от продажи билетов для касс входит в стоимость билета на концерт.

Милявская отметила, что цены на билеты и багаж (а там обязательно есть перевес, потому что инструменты у каждого свои).

Артистка пожаловалась, что за время ковида выросли расценки на перевозки.

Ранее сообщалось, что Лолита откровенно рассказала о том, как ей удалось сбросить лишний вес.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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