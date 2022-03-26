Лолита оправдала высокие цены на концертные билеты

Певица Лолита Милявская очень подробно рассказала подписчикам в Telegram из чего складываются цены на концертные билеты.

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По ее словам, шоубизнес – дело нелегкое. Помимо гонораров певцам и музыкантам, нужно заплатить за аренду гостиниц, зала, звука, света, за охрану зала, рекламу и тп.

Лолита рассказала, что даже процент от продажи билетов для касс входит в стоимость билета на концерт.

Милявская отметила, что цены на билеты и багаж (а там обязательно есть перевес, потому что инструменты у каждого свои).

Артистка пожаловалась, что за время ковида выросли расценки на перевозки.