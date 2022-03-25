Раскрыты новые детали мошенничества с имуществом Баталова

25 марта в Замоскворецком суде Москвы прошло очередное заседание по уголовному делу о мошенничестве с имуществом семьи народного артиста СССР Алексея Баталова, пишет «Комсомольская правда».

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В суде выступил свидетель - адвокат Нарек Костанян. Он арендовал у Баталовых под адвокатский офис нежилое помещение площадью 21 квадратный метр, расположенное в том же доме, где находится четырехкомнатная квартира семьи народного артиста. В этом помещении раньше располагалась мастерская Алексея Баталова.

Костанян рассказал, что снять принадлежащее Баталовым помещение ему предложил Михаил Цивин. Договор аренды на два года был заключен между Костаняном и дочерью покойного Баталова Марией, но подписывал его Михаил Цивин по доверенности. После того как Цивин и его супруга Наталья Дрожжина завладели имуществом семьи Баталова, Костанян стал платить аренду непосредственно Дрожжиной.

Он также заявил, что не участвовал в создании фонда Алексея Баталова, хотя числился в нем соучредителем наряду с Цивиным и Дрожжиной.