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35 минут назад

Раскрыты новые детали мошенничества с имуществом Баталова

Вероника Полынина

25 марта в Замоскворецком суде Москвы прошло очередное заседание по уголовному делу о мошенничестве с имуществом семьи народного артиста СССР Алексея Баталова, пишет «Комсомольская правда».

Раскрыты новые детали мошенничества с имуществом Баталова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В суде выступил свидетель - адвокат Нарек Костанян. Он арендовал у Баталовых под адвокатский офис нежилое помещение площадью 21 квадратный метр, расположенное в том же доме, где находится четырехкомнатная квартира семьи народного артиста. В этом помещении раньше располагалась мастерская Алексея Баталова.

Костанян рассказал, что снять принадлежащее Баталовым помещение ему предложил Михаил Цивин. Договор аренды на два года был заключен между Костаняном и дочерью покойного Баталова Марией, но подписывал его Михаил Цивин по доверенности. После того как Цивин и его супруга Наталья Дрожжина завладели имуществом семьи Баталова, Костанян стал платить аренду непосредственно Дрожжиной.

Он также заявил, что не участвовал в создании фонда Алексея Баталова, хотя числился в нем соучредителем наряду с Цивиным и Дрожжиной.

Напомним, что после смерти народного артиста СССР Алексея Баталова в 2017 году его вдова и дочь остались без наследства. Артистка Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин получили право распоряжаться имуществом семьи Баталовых на основании договора пожизненного содержания с иждивением. Впоследствии вдова и дочь Баталова добились признания договора недействительным.

Шоу-бизнес,Михаил Цивин,Алексей Баталов,
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