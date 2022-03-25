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57 минут назад

Рената Литвинова: «Не приеду и прошу прощения»

WomanHit.ruWomanHit.ru

Еще в начале марта Рената Литвинова улетела из Россию во Францию. Там у актрису своя квартира в престижном районе Парижа, которую она купила много лет назад и которую просто обожает. Поклонники до последнего момента гадали: этот стремительный отъезд — лишь отпуск или Рената пока не собирается возвращаться.

Литвинова обратилась из Франции к поклонникам
Фото: www.womanhit.ruwww.womanhit.ru

Сама актриса никаких комментариев не давала, хотя в своем блоге постоянно публиковала посты и рассуждала на разные философские темы. А между тем поклонники все ждали от нее какой-то ясности — ведь 31 марта и 1 апреля Литвинова должна была выйти на сцену в Санкт-Петербурге.

И вот под конец рабочей недели Рената решила расставить точки на «и», поэтому честно призналась, что не стоит пока ее ждать в России.

«Так мечтала — мы с артистами так мечтали! — о гастролях в Санкт-Петербурге, ждали — показать спектакль „Звезда вашего периода“ любимой публике. Не приеду и прошу прощения — у моих зрителей и у моих артистов». — такой пост опубликовала Литвинова в своем телеграм-канале.

Однако она все-таки оставила какую-то надежду поклонникам. Правда, очень зыбкую. После предложения: «Надеюсь, мы еще сыграем» поставила не точку, а отчего-то вопросительный знак. И пообещала не пропадать.

Шоу-бизнес,Рената Литвинова,
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