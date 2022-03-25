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1 час назад

Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Вероника Полынина

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о состоянии матери.

Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одна из подписчиц Анны Заворотнюк в соцсетях поинтересовалась у нее, «как мама себя чувствует».

Дочь актрисы ответила, что мама сражается со страшной болезнью как настоящий боец.

«Мама потихонечку. Но вы сами понимаете… болезнь такая — очень страшная, опасная, но она боец у меня. Я уверена, что она со всем справится… Она настоящая умничка… Спасибо, что спрашиваете», - сообщила Анна.

В 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Родные Анастасии стараются избегать разговоров о состоянии ее здоровья, чтобы не порождать сплетни.

Ранее СМИ сообщили, что актриса потеряла способность говорить. К этому выводу журналисты пришли после заявления ее дочери о том, что «ей не хватает маминых слов».

Врач-онколог Юрий Покровский в комментарии «Вокруг ТВ» предположил, что опухоль Заворотнюк продолжает расти и задевает разные области головного мозга, отвечающие в том числе и за речь.

Шоу-бизнес,Анна Заворотнюк,Анастасия Заворотнюк,
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