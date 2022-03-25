Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о состоянии матери.
Одна из подписчиц Анны Заворотнюк в соцсетях поинтересовалась у нее, «как мама себя чувствует».
Дочь актрисы ответила, что мама сражается со страшной болезнью как настоящий боец.
«Мама потихонечку. Но вы сами понимаете… болезнь такая — очень страшная, опасная, но она боец у меня. Я уверена, что она со всем справится… Она настоящая умничка… Спасибо, что спрашиваете», - сообщила Анна.
В 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Родные Анастасии стараются избегать разговоров о состоянии ее здоровья, чтобы не порождать сплетни.
Ранее СМИ сообщили, что актриса потеряла способность говорить. К этому выводу журналисты пришли после заявления ее дочери о том, что «ей не хватает маминых слов».
Врач-онколог Юрий Покровский в комментарии «Вокруг ТВ» предположил, что опухоль Заворотнюк продолжает расти и задевает разные области головного мозга, отвечающие в том числе и за речь.