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40 минут назад

Бородина рассказала о неготовности к ремонту

Lenta.ruLenta.ru

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что в ее новой квартире в Москве будет проходить ремонт. Она поделилась подробностями в социальных сетях, сообщает Starhit.

Бородина рассказала о неготовности к ремонту
Фото: Super / YouTubeSuper / YouTube

Бородина опубликовала фото высотного здания серого цвета, украшенного колоннами. Телеведущая отметила, что довольна новым жильем, где будет проходить ремонт. Однако она выразила неготовность к строительным работам.

Телеведущая также посоветовала вкладывать деньги.

«Я несказанно счастлива. Ребят, просто поймите, сейчас время покупать, а не хранить деньги под подушкой», — заявила Бородина.

Знаменитость похвасталась еще одной квартирой в январе 2022 года. Жилье состоит из гостиной, спальни, кухни и ванной комнаты. Телеведущая приобрела его еще в 2021-м году. Бородина пока решила не переезжать из загородного дома. Покупка квартиры на набережной была мечтой телеведущей.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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