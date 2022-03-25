Бородина рассказала о неготовности к ремонту

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что в ее новой квартире в Москве будет проходить ремонт. Она поделилась подробностями в социальных сетях, сообщает Starhit .

Бородина опубликовала фото высотного здания серого цвета, украшенного колоннами. Телеведущая отметила, что довольна новым жильем, где будет проходить ремонт. Однако она выразила неготовность к строительным работам.

«Я несказанно счастлива. Ребят, просто поймите, сейчас время покупать, а не хранить деньги под подушкой», — заявила Бородина.

Знаменитость похвасталась еще одной квартирой в январе 2022 года. Жилье состоит из гостиной, спальни, кухни и ванной комнаты. Телеведущая приобрела его еще в 2021-м году. Бородина пока решила не переезжать из загородного дома. Покупка квартиры на набережной была мечтой телеведущей.