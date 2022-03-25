В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

Отец Ивана Урганта раскрыл местоположение телеведущего

Телеведущий Иван Ургант вернулся из Израиля и сейчас находится в Москве. Об этом «Комсомольской правде» сообщил его отец, актер Андрей Ургант.

Отец Ивана Урганта раскрыл местоположение телеведущего
Фото: ТАССТАСС

«Никуда он не уехал. Он сейчас уже в Москве вместе со своей семьей, что вы все с ума посходили? Остальное, что пишут, я не буду даже комментировать», - заявил Ургант-старший.

По словам актера, сам он находится в Санкт-Петербурге и никуда из города не уезжал.

Сын Боярского высказался о внесении Латвией его отца в "черный список"

Напомним, что 24 февраля на фоне событий на Украине в эфир российских телеканалов перестали выходить юмористические программы. Из сетки вещания Первого канала в том числе исчезло шоу «Вечерний Ургант», которое выходило ежевечерне с понедельника по пятницу. Телеведущий Иван Ургант позже сообщил, что вместе с семьей отправился в отпуск, но планирует «скоро вернуться». По информации СМИ, Ургант уехал в Израиль. Телеведущий также опроверг слухи о закрытии «Вечернего Урганта» и 11 марта заявил, что ждет новых выпусков.

21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители