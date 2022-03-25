Отец Ивана Урганта раскрыл местоположение телеведущего

Телеведущий Иван Ургант вернулся из Израиля и сейчас находится в Москве. Об этом «Комсомольской правде» сообщил его отец, актер Андрей Ургант.

«Никуда он не уехал. Он сейчас уже в Москве вместе со своей семьей, что вы все с ума посходили? Остальное, что пишут, я не буду даже комментировать», - заявил Ургант-старший.

По словам актера, сам он находится в Санкт-Петербурге и никуда из города не уезжал.

Напомним, что 24 февраля на фоне событий на Украине в эфир российских телеканалов перестали выходить юмористические программы. Из сетки вещания Первого канала в том числе исчезло шоу «Вечерний Ургант», которое выходило ежевечерне с понедельника по пятницу. Телеведущий Иван Ургант позже сообщил, что вместе с семьей отправился в отпуск, но планирует «скоро вернуться». По информации СМИ, Ургант уехал в Израиль. Телеведущий также опроверг слухи о закрытии «Вечернего Урганта» и 11 марта заявил, что ждет новых выпусков.