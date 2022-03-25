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32 минуты назад

В семействе Ларисы Гузеевой появилось пополнение

Родной городРодной город

Популярная телеведущая показала в своем блоге чудесную крошку. Лариса Гузеева гордится своей семьей: любящим мужем, сыном Георгием и дочерью Ольгой.

В семействе Ларисы Гузеевой появилось пополнение
Фото: ЖЖЖЖ

Звезда часто признавалась, что в своих наследниках она души не чает. А накануне артистка поделилась в своем блоге фотографией нового члена семьи.

Гузеева часто рассказывала, что дома ей бывает одиноко и тоскливо без детей. А потому решила завести себе домашнего любимца - собачку по кличке Жужа. Ведущая с первого взгляда влюбилась в питомца, постоянно публикует фотографии и видео собаки.

"Эта Жужа украла у меня сердце", - подписала фото в своем Telegram-канале звезда.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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