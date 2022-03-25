В семействе Ларисы Гузеевой появилось пополнение

Звезда часто признавалась, что в своих наследниках она души не чает. А накануне артистка поделилась в своем блоге фотографией нового члена семьи.

Гузеева часто рассказывала, что дома ей бывает одиноко и тоскливо без детей. А потому решила завести себе домашнего любимца - собачку по кличке Жужа. Ведущая с первого взгляда влюбилась в питомца, постоянно публикует фотографии и видео собаки.