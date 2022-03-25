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10 минут назад

Стас Садальский заявил, что Борис Моисеев находится в здравом уме и отдает отчет своим действиям

Passion.ruPassion.ru

Актер решил лично связаться с Моисеевым, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. На фоне слухов, которые сейчас преследуют певца, Садальский решил убедиться, что все под контролем.

Стас Садальский заявил, что Борис Моисеев находится в здравом уме и отдает отчет своим действиям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Недавно в Сети появилась новость о том, что Борис Моисеев переписал свою квартиру в Москве на своего помощника Сергея Гороха. Родственники артиста пришли в ужас, они убеждены, что ему грозит опасность. Официальный представитель Моисеева опроверг слухи и отметил, что беспокоится не о чем. Певец лишь заключил с ним договор пожизненной ренты.

Стас Садальский решил лично встретиться с Борисом Моисеевым, чтобы разобраться в ситуации. Он уверяет, что музыкант находится в здравом уме, а его менеджер всегда рядом и готов оказать помощь артисту.

«Это Борина квартира. Что хочет с ней, то и делает. Слава Богу, Боря не в маразме, несмотря на болезнь. А про Сережу Гороха могу сказать только хорошее. Арт-директором Бори он работает 30 лет, они дружат. Весь постинсультный Борин период, а это точно больше десяти лет, я вижу рядом только Сергея. По моему глубокому убеждению, тот, кто рядом, тот, кто ухаживает, заботится и берет на себя решение проблем больного человека, тот и получать должен многое», — приводит слова актера Starhit.

Горох действительно трёпано относится к звезде. После инсульта у Бориса в 2010 году, Сергей свел к минимуму его встречи с прессой и назойливыми фанатами. Помимо этого именно Горох занимается лечением артиста.

Шоу-бизнес,Стас Садальский,Борис Моисеев,
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