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56 минут назад

Покинувшие Россию «звезды» жалуются на дорогую жизнь за границей

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Ксении Собчак, которая сейчас находится в Израиле, понадобились советы, чем можно заменить привычные товары. К слову, недавно на упреки зрителей шоу «Осторожно Собчак» о неопрятной внешности ведущей, Ксения заявила: «Не ужасно, а экономно». Поклонники предполагают, что светская львица учиться жить в новых реалиях.

Покинувшие Россию «звезды» пожаловались на жизнь за границей
Фото: ТАССТАСС

Божена Рынска в ожидании квартиры в Лондоне пока проживает в Израиле, и тоже пожаловалась подписчикам в Telegram, что цены на услуги и товары там сильно кусаются.

Для Оксаны Самойловой, жены рэпера Джигана стало неприятной неожиданностью, когда врач из клиники в ОАЭ, где они сейчас находятся, запросил $500 за прием ребенка. «И это без лекарств», – отметила Самойлова.

Ранее сообщалось как русский режиссер во Франции оценил перспективы знаменитостей, бежавших из России за границу.

Нюша сообщила, в каких странах планирует жить

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,Ксения Собчак,
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