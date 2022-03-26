Покинувшие Россию «звезды» пожаловались на жизнь за границей

Ксении Собчак, которая сейчас находится в Израиле, понадобились советы, чем можно заменить привычные товары. К слову, недавно на упреки зрителей шоу «Осторожно Собчак» о неопрятной внешности ведущей, Ксения заявила: «Не ужасно, а экономно». Поклонники предполагают, что светская львица учиться жить в новых реалиях.

Фото: ТАСС ТАСС

Божена Рынска в ожидании квартиры в Лондоне пока проживает в Израиле, и тоже пожаловалась подписчикам в Telegram, что цены на услуги и товары там сильно кусаются.

Для Оксаны Самойловой, жены рэпера Джигана стало неприятной неожиданностью, когда врач из клиники в ОАЭ, где они сейчас находятся, запросил $500 за прием ребенка. «И это без лекарств», – отметила Самойлова.