Максим Галкин заявил, что не собирается продавать свой замок в деревне Грязь за 40 млн долларов

Один предприниматель изъявил желание купить замок Галкина и Пугачевой за 40 миллионов долларов, но юморист ответил отказом на, казалось бы, заманчивое предложение.
В YouTube-шоу «Одна минута» были раскрыты интересные подробности о жилье Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Оказалось, что один состоятельный бизнесмен предложил шоумену баснословную сумму за замок в деревне Грязь. Муж Примадонны отказался расставаться со своим особняком даже за 40 миллионов долларов.
Напомним, что в 2019 году телеведущий приобрел заброшенный участок недалеко от их дома, чтобы присоединить его к своим 128 соткам земли.
Сейчас замок, по всей видимости, пустует. В СМИ пишут о том, что звездное семейство уже около месяца находится в Израиле. Примадонна объясняет это тем, что ей был необходим отпуск и лечение в зарубежной клинике. Но недавно появился слух о тайном возвращении семейства на родину. Намек на это сделала крестная двойняшек Гарри и Лизы Мила Ставицкая.