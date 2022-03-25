Максим Галкин заявил, что не собирается продавать свой замок в деревне Грязь за 40 млн долларов

Один предприниматель изъявил желание купить замок Галкина и Пугачевой за 40 миллионов долларов, но юморист ответил отказом на, казалось бы, заманчивое предложение.

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В YouTube-шоу «Одна минута» были раскрыты интересные подробности о жилье Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Оказалось, что один состоятельный бизнесмен предложил шоумену баснословную сумму за замок в деревне Грязь. Муж Примадонны отказался расставаться со своим особняком даже за 40 миллионов долларов.

Напомним, что в 2019 году телеведущий приобрел заброшенный участок недалеко от их дома, чтобы присоединить его к своим 128 соткам земли.