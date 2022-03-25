Певец Пьеха поделился историями о родителях, творчестве и своей клинике

Российский исполнитель Стас Пьеха пришел в студию шоу «ОК на связи!» Певец откровенно рассказал о родителях, творчестве и собственной клинике по лечению зависимостей.

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«За последние годы у меня не было стихотворений, которые я считаю плохими. Если мне что-то не нравится, то не дописываю и бросаю эту историю. Когда я только начинал, то строчил, как из винчестера. Но тогда из 300 стихотворений выбирал только 75. Сейчас для меня ценно каждое стихотворение», – говорит Стас Пьеха.

Воспоминания о написании стихотворений у певца сохранились еще из детства. По его словам, стихи тогда были единственной возможностью повлиять на родителей, привлечь их внимание.

«Тогда это был небольшой кусочек любви и одобрения», – заметил исполнитель.

Пьеха упомянул и о другом непростом периоде в своей жизни, когда он боролся с зависимостью. Он рассказал, что, когда нашел способ избавиться от нездоровой привычки, решил построить клинику для тех, кто столкнулся с такой же проблемой. Клиника сейчас работает в Нагорном районе Москвы.

«У нас простая система, где нет мотивационно-тяжелых моментов. Клиника полностью построена на привлекательности трезвой жизни. Когда ты разбираешь чувства и мироощущения человека, который употреблял – он заново начинает называть их своими именами, проживать эмоции, делиться ими, ощущать эмпатию. Отмечу, что у нас высокий процент выздоровлений», – рассказал о работе клиники Пьеха.

Затронул исполнитель и тему любви к себе. По его словам, любовь к себе человек проявляет, когда вовремя дает своим потребностям и нуждам воплощаться в жизнь. При этом, обратил внимание Пьеха, когда человек не любит себя, он так же относится к окружающим.