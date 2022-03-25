Калягин прокомментировал отъезд Хаматовой из России

Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин прокомментировал отъезд Чулпан Хаматовой из России. Его слова приводит РИА Новости.
«Актеры — эмоциональные люди, творческие, я только этим могу это (отъезд Хаматовой — прим. «Ленты.ру») по-настоящему оправдать. Но вообще это неприлично — покидать страну, когда стране тяжело, когда она, может быть, больше всего нуждается в тебе», — заявил Калягин в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
В своем обращении худрук театра Et Cetera подчеркнул, что артистам необходимо подбирать слова и предложения, которые позволят зрителю «в дальнейшем не разочароваться» в них.
Ранее в марте этого года сообщалось, что Чулпан Хаматова вместе с детьми переехала в Латвию. Знаменитость отметила, что в ближайшее время не намерена возвращаться в Россию