Калягин прокомментировал отъезд Хаматовой из России

«Актеры — эмоциональные люди, творческие, я только этим могу это (отъезд Хаматовой — прим. «Ленты.ру») по-настоящему оправдать. Но вообще это неприлично — покидать страну, когда стране тяжело, когда она, может быть, больше всего нуждается в тебе», — заявил Калягин в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».