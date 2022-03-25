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25 марта

Журналисты выяснили, какой недвижимостью владеют Брежнева и Меладзе в Италии

WomanHit.ruWomanHit.ru

Стоимость каждого их дома начинаетя от двух миллионов евро

Журналисты выяснили, какой недвижимостью владеют Брежнева и Меладзе в Италии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица Вера Брежнева несколько недель назад уехала из страны. В Украине у нее остались супруг — продюсер и композитор Константин Меладзе, а также родственники.

Недавно артистка поделилась фотографией, сделанной в городе Люблине. Тогда подписчики Брежневой стали думать, что она находится в Польше. Однако звезда опровергла эту информацию, добавив, что сейчас живет в Италии.

У Веры и Константина там есть недвижимость — два дома. Один из них расположен на курорте Форте-дей-Марми, а второй — в частном элитном районе в окрестностях озера Гарда. В распоряжении у знаменитостей большая терраса и оливковые сады.

Стоимость каждого особняка составляет от двух миллионов евро — почти 217 миллионов рублей по текущему курсу, сообщает KP.ru. Также в 2015 году Брежнева и Меладзе праздновали в Италии свою свадьбу.

Шоу-бизнес,Константин Меладзе,Вера Брежнева,
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