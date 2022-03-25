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1 час назад

Близкие журналиста Александра Шашкова погибли при пожаре

Суть событийСуть событий

Медиаменеджер и журналист потерял родного брата и невестку. В семье медиаменеджера и журналиста Александра Шашкова произошла большая трагедия – пожар, в котором погибли его старший брат и невестка.

Близкие журналиста Александра Шашкова погибли при пожаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ЧП случилось 21 марта и получило широкую огласку через несколько дней. Четыре дня назад семьи старших братьев журналиста собрались в загородном доме в подмосковном городе Одинцово. Пожар начался внезапно и быстро распространился. Возгорание заметили работавшие рядом строители.

Как сообщили источники издания «Комсомольская правда», рабочим удалось спасти Валерия Шашкова и его жену. А хозяин дома Алексей и его супруга погибли. Александр Шашков пока не прокомментировал трагедию. Напомним, что журналист и телеведущий был специальным корреспондентом передач «Сегодня», «Итоги», обозревателем на канале «ТВ-Центр». Десять лет назад возглавил представительство Euronews в Москве.

Шоу-бизнес,Александр Шашков,
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