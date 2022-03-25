Близкие журналиста Александра Шашкова погибли при пожаре

Медиаменеджер и журналист потерял родного брата и невестку. В семье медиаменеджера и журналиста Александра Шашкова произошла большая трагедия – пожар, в котором погибли его старший брат и невестка.

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ЧП случилось 21 марта и получило широкую огласку через несколько дней. Четыре дня назад семьи старших братьев журналиста собрались в загородном доме в подмосковном городе Одинцово. Пожар начался внезапно и быстро распространился. Возгорание заметили работавшие рядом строители.