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49 минут назад

Можно в пост: Наталья Подольская поделилась рецептом итальянского блюда

Letidor.ruLetidor.ru

Известная исполнительница Наталья Подольская вместе с мужем Владимиром Пресняковым растит двоих общих детей. Певица любит готовить и радовать семью разными блюдами.

Можно в пост: Наталья Подольская поделилась рецептом итальянского блюда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звездная мама старается соблюдать Великий пост. Он начался 7 марта и продлится до 23 апреля. Наталья Подольская решила поделиться рецептом итальянского блюда — перлотто. Певица записала для своей аудитории в Telegram видео.

Кстати, знаменитость призналась, что кроме нее в семье никто не постится.

«Вкуснотища», «Всегда любила перловку, хотя многие ее недооценивают », «Спасибо за рецепт, надо попробовать», «Нужно взять на заметку », «Какая вы умница!», «Очень вкусный рецепт, а главное полезный ️», «Выглядит потрясающе!», «Не люблю перловку, но у вас так все вкусно выглядит, наверное попробую », — комментируют подписчики.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году, а через пять лет официально оформили отношения. В 2015 году артистка впервые стала мамой. Певица подарила любимому супругу мальчика Артемия. А 22 октября 2020 года у знаменитой пары родился еще один сын. Его назвали Иваном.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков недавно перестали скрывать лицо младшего ребенка. Поклонники считают, что малыш больше похож на свою звездную маму.

Отметим, Владимир Пресняков — многодетный отец. Его старший сын Никита родился в 1991 году от союза с певицей Кристиной Орбакайте. Музыкант в 2017 году женился на модели Алене Красновой.

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