Названы сроки возвращения Нетребко на сцену

Представитель оперной певицы Анны Нетребко Максим Берин рассказал, когда артистка вернется на сцену. По его словам, график исполнительницы расписан на четыре года вперед. Об этом он рассказал «СтарХиту».

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Берин отметил, что Нетребко имеет полное право быть вне политики и пока артистка находится в фантастической форме, она должна радовать поклонников классического вокального искусства по всему миру. Он также прокомментировал решение немецкого лейбла прекратить сотрудничество с певицей.

«Для немецкого менеджмента это большое упущение и нерасторопность в данной ситуации вовремя не продлить истекший контракт и потерять такую величину. Иметь Нетребко в числе своих артистов мечтает каждое мировое агентство!» - сказал Берин.

По его словам, Нетребко взяла небольшую паузу для отдыха. Сейчас артистка «в голосе» и готова работать. А за ее занятость волноваться не приходится – ее график расписан на четыре года вперед.

«В данный момент у нас запланировано огромное количество выступлений как в Европе и Азии, так и в Израиле, Арабских странах. Работа продолжается и будет еще более интенсивной», - поведал представитель певицы.