Ида Галич рассказала об отказе от участия в популярном шоу на ТНТ

Телеведущая и блогерша Ида Галич в разговоре с изданием WMJ.ru рассказала, почему не захотела участвовать в популярном экстремальном шоу «Звезды в Африке» на ТНТ.

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Галич призналась, что не раз сталкивалась с тяжелыми условиями жизни, и добавила, что устала от них.

«Я наездилась в плацкартах, нажилась в плохих общежитиях, наобщалась с тараканами. С командой КВН (Галич была участницей команды КВН "Москва не сразу строилась" — прим. "Ленты.ру") мы много путешествовали, приходилось существовать в совершенно разных условиях», — рассказала она.

Отказ от съемок в «Звездах в Африке» блогерша объяснила неготовностью покидать зону комфорта и участвовать в нервных испытаниях. Галич добавила, что по этим же причинам она не соглашается сниматься в других подобных проектах и различных тревел-шоу.

Ранее Галич рассказала о критике из-за родителей. По словам блогерши, она не раз получала сообщения, в которых пользователи ругали ее за то, что она живет вместе с матерью и отцом. Знаменитость подчеркнула, что ей комфортно постоянно находиться рядом с близкими.