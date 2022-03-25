Престижный район и панорама на город: где Бородина купила новую квартиру

Телеведущая сделала себе роскошный подарок на день рождения.

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Еще после дня рождения телеведущей, 8 марта, стало известно, что главным сюрпризом, который Ксения преподнесла сама себе, стала покупка квартиры в элитном районе Москвы. Однако подробности не были известны.

Теперь в личном блоге Ксения опубликовала первые данные о квартире. Оказалось, что телеведущая выбрала для семьи дом, расположенный недалеко от «Москва-сити». Жилой комплекс бизнес-класса оснащен всеми необходимыми условиями, а из каждой комнаты открывается панорамный вид на столицу.

К слову, недавно мы писали, как Ковальчук показала вид на сад из панорамной столовой в их Чумаковым особняке. В панорамной зале Юлии Ковальчук расположилась гостиная, кухня и столовая. Зона кухни выполнена из белого камня. Здесь нашлось место и печи для приготовления блюд. Рядом поставлен деревянный стол и мягкие стулья для совместных трапез. Столовая — полностью панорамная, с видом на сад. Посередине стоит деревянный стол, окруженный стульями.