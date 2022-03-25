«500 долларов»: Самойлова пожаловалась на дорогую медицину в ОАЭ

«Утро недоброе. Давид плохо себя чувствует. Он у нас вообще никогда не болеет, поэтому мы все так испугались», — призналась Самойлова.

Семья рэпера неплохо живет в Эмиратах и возвращаться в Россию, похоже, не собирается. Недавно сам Джиган был замечен в компании незнакомых девушек. В сети появилось видео, где рэпер отдыхает на яхте, в кадре также мелькают девушки в бикини. При этом супруги рядом не видно. Ролик даже спровоцировал слухи о разводе пары.