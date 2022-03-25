Сэр Элтон Джон отмечает 75-летие

25 марта 1947 года на окраине Лондона родился Реджинальд Кеннет Дуайт, который впоследствии стал всемирно известен как Элтон Джон.

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В возрасте 11 лет талантливый музыкант поступил в Королевскую консерваторию, а в середине 1960-х вместе с друзьями начал выступать в составе группы Bluesology.

Позднее он прославился как сольный исполнитель. В 1994 году артист был введён в Зал славы рок-н-ролла, а в 1998-м британская королева даровала ему титул рыцаря.