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2 часа назад

Сэр Элтон Джон отмечает 75-летие

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25 марта 1947 года на окраине Лондона родился Реджинальд Кеннет Дуайт, который впоследствии стал всемирно известен как Элтон Джон.

Сэр Элтон Джон отмечает 75-летие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В возрасте 11 лет талантливый музыкант поступил в Королевскую консерваторию, а в середине 1960-х вместе с друзьями начал выступать в составе группы Bluesology.

Позднее он прославился как сольный исполнитель. В 1994 году артист был введён в Зал славы рок-н-ролла, а в 1998-м британская королева даровала ему титул рыцаря.

На счету Элтона Джона более 300 млн проданных пластинок и многочисленные престижные награды, в том числе два «Оскара» и пять премий «Грэмми».

Шоу-бизнес,Элтон Джон,
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