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11 часов назад

Приходько призвала лишить Лободу и Лорак гражданства Украины

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Как считает Приходько, лишение Ани Лорак именной звезды в Черновцах является недостаточной мерой, пишет ФАН.

Приходько призвала лишить Лободу и Лорак гражданства Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«А чего только звездочку? А лишить звания? А впаять за измену родине? Я бы еще и гражданства лишила… Она же потом всплывет с украинскими песнями и будет рассказывать, как она любит Украину!» — подчеркнула Анастасия в соцсетях.

Вероятно, певицу смутило отсутствие комментариев со стороны коллеги Ани Лорак по поводу российской спецоперации на Украине. Ани не стала высказывать свое мнение и по поводу решению властей Черновцев, которые демонтировали ее именную плиту с «аллеи славы».

При этом, активная позиция Светланы Лободы также не пришлась по душе Приходько. Она считает, что исполнительница переживает из-за блокировки своего аккаунта в соцсети больше, чем за происходящее в мире.

Лобода же не раз подчеркивала, что в настоящее время занимается волонтерством и помогает нуждающимся согражданам. Новость о внесении ее в список «неугодных», Светлана восприняла резко и молчать не стала. По мнению знаменитости, у людей, вероятно, много времени на рассуждения о патриотизме. После публичного выражения недовольства власти Украины убрали имя Лободы из «черного» списка.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,
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