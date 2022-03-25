Приходько призвала лишить Лободу и Лорак гражданства Украины

Как считает Приходько, лишение Ани Лорак именной звезды в Черновцах является недостаточной мерой, пишет ФАН.

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«А чего только звездочку? А лишить звания? А впаять за измену родине? Я бы еще и гражданства лишила… Она же потом всплывет с украинскими песнями и будет рассказывать, как она любит Украину!» — подчеркнула Анастасия в соцсетях.

Вероятно, певицу смутило отсутствие комментариев со стороны коллеги Ани Лорак по поводу российской спецоперации на Украине. Ани не стала высказывать свое мнение и по поводу решению властей Черновцев, которые демонтировали ее именную плиту с «аллеи славы».

При этом, активная позиция Светланы Лободы также не пришлась по душе Приходько. Она считает, что исполнительница переживает из-за блокировки своего аккаунта в соцсети больше, чем за происходящее в мире.