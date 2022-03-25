Ксения Собчак вступилась за Чубайса

На днях стало известно об отъезде Анатолия Чубайса из России. Чиновник оставил свой пост и прибыл в Стамбул. Многие обрадовались тому, что Чубайс больше не в стране. Владимир Соловьев отметил, что “дышать стало легче” после того, как Анатолий Борисович пополнил ряды российских эмигрантов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

А ведь политика в России не любят не просто так. Эту тему решила осветить Ксения Собчак. Журналистка опубликовала снимок, на котором Чубайс снимает деньги у стамбульского банкомата.

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”Это некий символ и итог”, – прокомментировала кадр женщина. “Напомню, Чубайса глубинный народ ненавидит за приватизационную реформу, без которой невозможно было бы сломать СССР. Но мне кажется, что Анатолий Борисович Чубайс и не добивался любви народа. Он ничего не сделал для того, чтобы его полюбили. Более того, он прекрасно осознавал, что его дела не вызовут народной любви”, – пишет Собчак.

Кроме того, Ксения отметила, что через несколько месяцев на место Чубайса придут новые люди, которых также будут ненавидеть.

“Всю финансовую систему также придется перебирать с нуля. И боюсь, мало кто способен на непопулярные у народа, но необходимые решения. Главное, чтобы соцпакет выплачивался, а заблокировать валютные счета, ограничить финансовую свободу – все это только глубинный народ обрадует”, – говорит Ксения Анатольевна.

Только вот “глубинный народ” вовсе не согласен с Собчак. В комментариях накинулись на журналистку.

“Глубинный народ… вот за кого держит россиян Ксения Анатольевна)) Куда уж нам, глубинным до вас, прогрессивных и образованных”,

“Почему мне так смешно… простите. Ксения, так приятно видеть ваше истинное лицо”,

“Опять народ не тот, да что ж такое”, “Ксения, вы про себя расскажите! Ждем фото из солнечного Израиля”, – пишут пользователи сети под постом Собчак.