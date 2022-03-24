Юдашкин срочно продает роскошное жилье в Нью-Йорке

Санкции, которые продолжают вводить страны Запада, уже напрямую затрагивают интересы частных лиц. На таком фоне тяжелобольной Валентин Юдашкин решил избавиться от своей американской недвижимости. Он – владелец квартиры в Нью-Йорке. Это просторный пентхаус, терраса которого выходит на Центральный парк.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Жилье, по словам экспертов, действительно роскошное. Его площадь составляет 230 квадратных метров. В апартаментах есть столовая, гостиная, просторная кухня и несколько спален.

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Из комнаты, где раньше спал сам Юдашкин, открывается невероятный вид на звездное небо. Здесь есть ванная с отделкой из натурального мрамора. В доме располагается солярий, предусмотрен специальный кухонный лифт.

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Изначально Валентин выставил одну цену, но сейчас он заметно ее снизил, чтобы как можно быстрее избавиться от рискованной в нынешней ситуации собственности. Но даже в таком случае модельеру все равно удастся заработать. Он покупал апартаменты еще в 2008 году, отдав за них чуть почти 6 миллионов долларов.

Сейчас недвижимость стоит 8 миллионов, и это со скидкой из-за срочности.

Юдашкин уже успел лично столкнуться с определенными ограничениями. Валентин Абрамович в этом году должен был презентовать свою коллекцию на весенней неделе моды в Париже, но сделать это ему не удалось.

Организаторы внимательно изучили все высказывания Валентина и не нашли в них контекста, говорившего о том, что Валентин выступает против российских военных. Они посчитали это весомым основанием, чтобы отстранить тяжело болеющего раком модельера от участия в показах.

Примечательно, что ему не предоставили такой возможности даже в онлайн-формате. В итоге Юдашкину пришлось показывать свою коллекцию зрителям в YouTube.