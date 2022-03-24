Дава опубликовал фото со свадьбы брата

Дава Манукян опубликовал первые фото со свадьбы. На снимке блогер позирует вместе с братом и его невестой. Для бракосочетания они выбрали зал в Барвихе. Невеста появилась в пышном кремовом платье. Жених предпочел сине-черный жакет с узорами. Дополнил образ шелковой бабочкой. Дава снял несколько кадров и видео с церемонии бракосочетания.

К слову, недавно мы писали, как Бузова скучает по Даве спустя больше года после расставания. В своем Telegram-канале Ольга Бузова опубликовала видео со съемок одного из клипов и добавила к нему эмоциональную подпись: «Скучаю. Очень. Порой накрывает жестко. Но потом вспоминаю, что он творил…и это меня возвращает в реальность. Скучаю по своим чувствам и моей настоящей любви…я его реально любила». По всей видимости, певица с помощью такой видеооткрытки и признания в любви решила поздравить блогера с днем рождения.