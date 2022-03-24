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1 час назад

Смотрите и учитесь: Эмили Ратаковски показала, как стильно носить пиджак мужа

Passion.ruPassion.ru

Эмили Ратаковски можно по праву считать модным трендсеттером: каждый ее выход разбирают на мелкие детали и берут в качестве референса.

Эмили Ратаковски показала, как стильно носить пиджак мужа
Фото: EastnewsEastnews

Этот раз не стал исключением: модель появилась в многослойном аутфите и показала, какую вещь стоит позаимствовать в гардеробе мужа. Запоминаем идеи для стилизации на каждый день!

Фотографы поймали знаменитость, пока она прогуливалась с собакой по улицам Нью-Йорка.

Ратаковски продемонстрировала спортивный пресс в бра-топе. И, самое главное, показала ультрамодный повседневный образ, который не сложно повторить.

Модель выбрала спортивный бра-топ и добавила к нему классическую белую рубашку. Поверх звезда накинула нестандартный oversize-жакет, сшитый из двух разных частей. Образ дополнили кожаные брюки и винтажные черные казаки. Завершающие штрихи — бейсболка, солнцезащитные очки и минималистичный шоппер.

Эмили Ратаковски довольно часто выбирает винтажные джинсы, а особенно с низкой посадкой, как из 2000-х. Модель поддержала модную тенденцию на бойфренды и показала, как стильно сочетать этот крутой тренд.

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