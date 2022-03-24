Никита Высоцкий: "Я считаю себя патриотом и останусь вместе со своей страной"

«Не буду говорить за весь мир, но для меня это очень большая беда и нашей страны, и Украины, — объясняет актер. — И конечно, лучше, если бы всего этого не было. Однако, коль вы спрашиваете меня про мою позицию, то я гражданин России. И никакие лозунги о поражении правительства для меня не актуальны. Я на этой стороне и ни на какой другой стороне не буду! Как бы это ни усложняло мои отношения с коллегами или людьми, которые думают иначе. Когда происходят такие события, нужно быть со своей страной. По-другому невозможно. Это мое мнение, и я никому его не навязываю».