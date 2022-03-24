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28 минут назад

Никита Высоцкий: Мне неприятно слушать, когда говорят о «пресытившихся артистах»

Daily StormDaily Storm

Никита Высоцкий призвал не осуждать творческую интеллигенцию, которая после начала спецоперации на Украине начала массово эмигрировать на Запад. По словам актера, каждый сейчас делает свой выбор, а мы не судьи.

Никита Высоцкий: "Я считаю себя патриотом и останусь вместе со своей страной"
Фото: ТАССТАСС

«И хотя я считаю себя патриотом и останусь вместе со своей страной, — говорит он, — подобные разговоры все же недопустимы».

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Андрей Макаревич — в Израиле. Чулпан Хаматова — в Латвии. Земфира и Рената Литвинова, похоже, где-то в Европе. Этот список можно было бы продолжать и дальше, но какой в этом смысл?

«Лично я не считаю их какими-то там предателями или изменниками Родины, — рассказывает Никита Высоцкий Daily Storm. — Ведь у каждого из них на это, возможно, есть свои собственные причины. И особенно неприятно, когда их вдруг начинают называть пресытившимися и попрекают заработанными в России деньгами. Ну они же их сами заработали, они их не украли и имеют право тратить их там, где считают нужным! Вот этот аспект, как мне кажется, нужно снять вообще. Это базарная ругань!»

«А если говорить о том, как же тогда быть в настолько непростой ситуации, то я понял для себя одну вещь. Каким бы ни был мой взгляд на происходящее, я не имею права навязывать его кому-то другому. Не могу что-то советовать или за что-то агитировать. Поэтому я молчу. Хотя другие почему-то считают, что могут. Не знаю... мне кажется, это неправильно».

По словам Высоцкого, единственное, о чем он сейчас мечтает, это чтобы все поскорее разрешилось.

«Не буду говорить за весь мир, но для меня это очень большая беда и нашей страны, и Украины, — объясняет актер. — И конечно, лучше, если бы всего этого не было. Однако, коль вы спрашиваете меня про мою позицию, то я гражданин России. И никакие лозунги о поражении правительства для меня не актуальны. Я на этой стороне и ни на какой другой стороне не буду! Как бы это ни усложняло мои отношения с коллегами или людьми, которые думают иначе. Когда происходят такие события, нужно быть со своей страной. По-другому невозможно. Это мое мнение, и я никому его не навязываю».

Не одобряет Высоцкий и попытки людей наобум выхватывать строчки из песен его отца и приводить их уже в контексте сегодняшнего времени. Например, из композиции «Солдаты группы «Центр». Это особенно свойственно людям, которые незнакомы с историей и бросаются такими вещами, чтобы показаться умней.

«Для меня эта песня про Великую Отечественную войну и немецкие колонны, которые шли по Украине, — и ни о чем другом она быть не может! — говорит Никита Владимирович. — Хотя ничего удивительного, что с годами некоторые строки воспринимаются несколько иначе. Отца по-прежнему любят, помнят и цитируют».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам главы государства, это решение было принято с целью защиты людей, которые все эти восемь лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

«И конечно, в этой ситуации у нас возникает вопрос: а что же делать дальше, чего ждать? — спросил он. — Мы хорошо знаем из истории, как в 40-м году и в начале 41-го года прошлого века Советский Союз всячески стремился предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны. Для этого он в том числе старался буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения».

«В результате страна оказалась не готова к тому, чтобы в полную силу встретить нашествие нацистской Германии, которая без объявления войны напала на нашу Родину 22 июня 1941 года. Врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой, — сообщил Путин. — <...> Второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права».

Шоу-бизнес,Чулпан Хаматова,Андрей Макаревич,Никита Высоцкий,Рената Литвинова,Владимир Путин,
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