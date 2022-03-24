Двухлетняя дочь солиста "Uma2rman" учится играть на губной гармошке

Их дочери скоро исполнится 2 года. Тея растет в творческой атмосфере. И малышка уже учится играть на музыкальных инструментах. Пока девочка осваивает губную гармошку. Наследница Владимира Кристовского исследует ее возможности, гуляя на улице. А заодно развлекает родителей.

Напомним, от первого брака с Валерией Римской у певца подрастают четыре дочери: Ясмин, Станислава, Мия и Ума. Родители девочек развелись в 2013 году. Однако знаменитый папа старается как можно чаще видеться с ними. Бывшая жена артиста не препятствует общению дочерей с отцом.В 2013 году музыкант женился на дизайнере Ольге Пилевской. Она подарила певцу долгожданного сына. 4 ноября 2016 года на свет появился мальчик, которого назвали Федором. А 4 апреля 2020 года в семье произошло пополнение. Ольга Пилевская родила дочь Тею.