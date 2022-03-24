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1 час назад

Маленькая дочь Владимира Кристовского учится играть на губной гармошке

Letidor.ruLetidor.ru

Известный музыкант, солист группы "Uma2rman" Владимир Кристовский вместе с женой Ольгой Пилевской воспитывает двоих общих детей.

Двухлетняя дочь солиста "Uma2rman" учится играть на губной гармошке
Фото: соцсетисоцсети

Их дочери скоро исполнится 2 года. Тея растет в творческой атмосфере. И малышка уже учится играть на музыкальных инструментах. Пока девочка осваивает губную гармошку. Наследница Владимира Кристовского исследует ее возможности, гуляя на улице. А заодно развлекает родителей.

"Дочь музыканта"
— подметил артист.

Напомним, от первого брака с Валерией Римской у певца подрастают четыре дочери: Ясмин, Станислава, Мия и Ума. Родители девочек развелись в 2013 году. Однако знаменитый папа старается как можно чаще видеться с ними. Бывшая жена артиста не препятствует общению дочерей с отцом.В 2013 году музыкант женился на дизайнере Ольге Пилевской. Она подарила певцу долгожданного сына. 4 ноября 2016 года на свет появился мальчик, которого назвали Федором. А 4 апреля 2020 года в семье произошло пополнение. Ольга Пилевская родила дочь Тею.

Шоу-бизнес,Владимир Кристовский,
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