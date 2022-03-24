Наталья Штурм об эмиграции: удобно устроиться как планктон не получится

«Удобно устроится как планктон уже не получиться. Процесс переустройства мира начался и его не остановить. Последствия коснутся всех без исключения. Всей нашей планеты Земля. И куда бы мы/вы/они ни переехали волна цунами вас все равно накроет» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — высказалась певица.