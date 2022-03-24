Наталья Штурм об эмиграции: удобно устроиться как планктон не получится

По мнению звезды, текущая ситуация может перерасти в мировой конфликт
Певица Наталья Штурм заявила, что не видит смысла в эмиграции. Об этом артистка написала в своем telegram-канале.
Штурм не понимает, зачем российские артисты покидают родину. По словам знаменитости, в этом нет никакого смысла.
«Удобно устроится как планктон уже не получиться. Процесс переустройства мира начался и его не остановить. Последствия коснутся всех без исключения. Всей нашей планеты Земля. И куда бы мы/вы/они ни переехали волна цунами вас все равно накроет» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — высказалась певица.
Наталья считает, что текущие события могут перерасти в конфликты мирового масштаба.
«Забегая вперед (это к правнукам) закончится все звездными войнами и это не фильм. Вы являетесь очевидцами самых невероятных событий. Все версии дальнейшего развития событий рассыпаются, никто не знает что будет через час. Вот вам реалити-шоу онлайн с вашим участием», — подчеркнула знаменитость.