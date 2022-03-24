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55 минут назад

Брат Галкина раскрыл истинное отношение семьи к Пугачевой

Елена Прошина

Брат Максима Галкина Дмитрий рассказал, как его семья относится к браку знаменитого телеведущего с Аллой Пугачевой. Как сообщает StarHit, он считает, что многим парам стоит поучиться «отношениям» у юмориста и певицы.

Брат Галкина раскрыл истинное отношение семьи к Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Любая реакция того времени не имеет значения, потому что состоялось главное: спустя несколько лет мы увидели любящую семью. Таким отношениям 80% пар стоит поучиться», — рассказал Галкин.

Дмитрий отметил, что впервые с Примадонной его познакомил сам Галкин в нулевые. Сейчас семьи двух братьев часто встречаются. Он отметил, что разговоры о политике, детях и общих знакомых длятся до полуночи.

Кроме того, дети Галкина и Пугачевой Лиза и Гарри очень любят, когда к ним в гости приходит дядя. Они сразу привлекают его к своим играм.

Напомним, что по слухам, Пугачева и Галкин сейчас находятся в Израиле. Недавно певица вышла на связь в соцсетях и сообщила, что находится на лечении. Как заверила звезда, она планирует вернуться обратно в Россию.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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