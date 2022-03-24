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37 минут назад

Беременная Тодоренко показала декор в стиле бохо в их с Топаловым квартире

WMJ.ruWMJ.ru

Регина Тодоренко опубликовала новые фото из интерьера их с Владом Топаловым квартиры. Семья живет в Москве, но редко демонстрирует публике снимки дома. На этот раз телеведущая сделала исключение и опубликовала кадр с декором. На нем можно увидеть фрагмент стола, на котором стоит подставка, свечи, книги, статуэтка и чашка с чаем. Весь интерьер выполнен в стиле бохо.

Беременная Тодоренко опубликовала новые фото интерьера своей квартиры в Москве
Фото:  пресс-служба телеканала НТВ пресс-служба телеканала НТВ

Напомним, что в январе 2022 года появились слухи о пополнении в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова. Однако свою вторую беременность телезвезда рассекретила лишь на днях. Тем не менее пол и имя малыша пара пока не называет. Этот ребенок станет вторым для Регины Тодоренко и ее супруга Влада Топалова. В 2018 году у пары родился первенец Михаил.

Символично, что Тодоренко подтвердила вторую беременность на «Маске». Первый ребенок телеведущей практически вырос на этом телепроекте.

«С первого годика жизни своего сына я участвую в шоу в качестве жюри, и ребенок смотрит его вместе с нами. Это такая классная возможность провести вечер с семьей и заодно познакомить ребенка с хорошей музыкой», — поделилась она в интервью с WMJ.ru.

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