Беременная Тодоренко опубликовала новые фото интерьера своей квартиры в Москве

Регина Тодоренко опубликовала новые фото из интерьера их с Владом Топаловым квартиры. Семья живет в Москве , но редко демонстрирует публике снимки дома. На этот раз телеведущая сделала исключение и опубликовала кадр с декором. На нем можно увидеть фрагмент стола, на котором стоит подставка, свечи, книги, статуэтка и чашка с чаем. Весь интерьер выполнен в стиле бохо.

Напомним, что в январе 2022 года появились слухи о пополнении в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова. Однако свою вторую беременность телезвезда рассекретила лишь на днях. Тем не менее пол и имя малыша пара пока не называет. Этот ребенок станет вторым для Регины Тодоренко и ее супруга Влада Топалова. В 2018 году у пары родился первенец Михаил.