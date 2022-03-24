25 российских деятелей культуры попали в "черный список" Латвии

Латвия включила в список нежелательных для страны лиц 25 российских деятелей культуры, сообщается на сайте латвийского МИДа. Причиной названа их «активная политическая поддержка давней агрессии российских властей против Украины».

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Решение предусматривает запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок. В МИД Латвии пояснили, что указанные лица поддержали проведение Россией специальной военной операции на Украине.

«Поддержка зверств, совершенных кремлевским режимом, означает соответственность за совершенные преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию не допускается»,— говорится в публикации латвийского МИДа.

Ранее немецкое издание B.Z. 22 сообщило, что в Германии отменили 10 запланированных концертов группы «Любэ» (в статье их называют «пропагандистскими рокерами» и «любимой группой Путина»). Как утверждает издание, организаторы отказались от выступлений коллектива после участия музыкантов в концерте-митинге в «Лужниках» по случаю годовщины присоединения Крыма.

4 марта режиссера Никиту Михалкова заочно арестовали на Украине. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность страны. Режиссера могут задержать при «пересечении границы практически любого цивилизованного государства», заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Украинский суд также заочно арестовал российских певцов Олега Газманова, который выступил в поддержку военной операции России на Украине, и Николая Баскова. В конце февраля исполнитель опубликовал в своем микроблоге пост, в котором поддержал военные действия России на Украине и назвал спецоперацию ВСР «миротворческой».