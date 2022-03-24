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1 час назад

Михалков, Гагарина, Мацуев: Латвия объявила «нежелательными» 25 российских деятелей культуры

RTVIRTVI

Латвия включила в список нежелательных для страны лиц 25 российских деятелей культуры, сообщается на сайте латвийского МИДа. Причиной названа их «активная политическая поддержка давней агрессии российских властей против Украины».

25 российских деятелей культуры попали в "черный список" Латвии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В черный список попали телеведущие и журналисты Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Тина Канделаки, режиссер Никита Михалков, актер Владимир Машков, певцы Полина Гагарина, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, Стас Михайлов и Виктория Цыганова, Николай Расторгуев и другие участники группы «Любэ», пианист Денис Мацуев, дирижер Валерий Гергиев и танцовщик Сергей Полунин.

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Решение предусматривает запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок. В МИД Латвии пояснили, что указанные лица поддержали проведение Россией специальной военной операции на Украине.

«Поддержка зверств, совершенных кремлевским режимом, означает соответственность за совершенные преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию не допускается»,— говорится в публикации латвийского МИДа.

Ранее немецкое издание B.Z. 22 сообщило, что в Германии отменили 10 запланированных концертов группы «Любэ» (в статье их называют «пропагандистскими рокерами» и «любимой группой Путина»). Как утверждает издание, организаторы отказались от выступлений коллектива после участия музыкантов в концерте-митинге в «Лужниках» по случаю годовщины присоединения Крыма.

4 марта режиссера Никиту Михалкова заочно арестовали на Украине. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность страны. Режиссера могут задержать при «пересечении границы практически любого цивилизованного государства», заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Украинский суд также заочно арестовал российских певцов Олега Газманова, который выступил в поддержку военной операции России на Украине, и Николая Баскова. В конце февраля исполнитель опубликовал в своем микроблоге пост, в котором поддержал военные действия России на Украине и назвал спецоперацию ВСР «миротворческой».

"Мы все хотим мира, безусловно он наступит, и Россия все для этого сделает», — пояснил Басков в своей следующей публикации.

Шоу-бизнес,Ирина Венедиктова,Виктория Цыганова,Олег Газманов,Мария Ситтель,Анастасия Макеева,Дмитрий Губерниев,Виктория Дайнеко,Стас Михайлов,Тина Канделаки,Сергей Полунин,Николай Расторгуев,Валерий Гергиев,Полина Гагарина,Денис Мацуев,Николай Басков,Наталья Подольская,Владимир Машков,Никита Михалков,Владимир Путин,
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