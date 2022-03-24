В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
1 час назад

В микроблоге Волочковой можно отдохнуть от политики

Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Анастасия Волочкова продолжает вести социальные сети. Она показывает свои тренировки, хвастается отношениями с новым мужчиной и последними покупками.

Россияне радуются в комментариях у Волочковой
Фото: социальные сетисоциальные сети

У Волочковой все еще есть реклама в аккаунте, но она теперь пиарит только российские бренды. Интернет-пользователи следят за аккаунтом звезды и уверяют, что это - единственное место в Сети, где вообще нет политики.

В комментариях под публикациями Волочковой все упражняются в остроумии. Над балериной активно шутят и забывают про все проблемы и пугающие факты из новостной ленты. Артистка радует всех провокационным контентом, давая возможность всем желающим высказаться о моде, красоте и современном балете.

Россияне радуются, что в комментариях у Волочковой вполне дружные люди, которых объединила любовь к издевательствам над самой знаменитой российской балериной. Действительно, здесь комментаторы если и ссорятся, то только из-за того, трезвая или нет Волочкова, имеет ли артистка право называться танцовщицей и давать шоу на этом основании. Всем нравится обсуждать мужчин Волочковой и последние скандалы с ее участием.

Интернет-пользователи утверждают, что это отвлекает от повседневных проблем.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители