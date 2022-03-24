Россияне радуются в комментариях у Волочковой

Анастасия Волочкова продолжает вести социальные сети. Она показывает свои тренировки, хвастается отношениями с новым мужчиной и последними покупками.

Фото: социальные сети социальные сети

У Волочковой все еще есть реклама в аккаунте, но она теперь пиарит только российские бренды. Интернет-пользователи следят за аккаунтом звезды и уверяют, что это - единственное место в Сети, где вообще нет политики.

В комментариях под публикациями Волочковой все упражняются в остроумии. Над балериной активно шутят и забывают про все проблемы и пугающие факты из новостной ленты. Артистка радует всех провокационным контентом, давая возможность всем желающим высказаться о моде, красоте и современном балете.

Россияне радуются, что в комментариях у Волочковой вполне дружные люди, которых объединила любовь к издевательствам над самой знаменитой российской балериной. Действительно, здесь комментаторы если и ссорятся, то только из-за того, трезвая или нет Волочкова, имеет ли артистка право называться танцовщицей и давать шоу на этом основании. Всем нравится обсуждать мужчин Волочковой и последние скандалы с ее участием.