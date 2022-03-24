сына Иды Галич раскритиковали из-за внешности

В отношении детей есть некоторые правила, которых придерживаются среднестатистические родители. Есть цвета одежды и аксессуаров для девочек, а есть — для мальчиков. К примеру, ребенок в голубом комбинезоне будет обществом скорее восприниматься как мальчик, а не как девочка. Аналогично и с розовым цветом в одежде. Его традиционно носят девочки.

Фото: социальные сети социальные сети

Есть момент на тему причесок. У мальчиков обычно короткая стрижка. Если у ребенка волосы длиннее, чем «под горшок», то, скорее всего, это девочка. В Сети редко, но появляются исключения из правил. Например, ребенок Иды Галич. Это мальчик, у которого, по мнению общественности слишком длинные волосы.

Галич разведена. Она утверждает, что устала от тех отношений. Блогер живет в доме, на который заработала сама, и сейчас, как она намекает, Ида уже завела новый роман. Галич пока не называет имя нового избранника, но у общественности есть некоторые догадки.