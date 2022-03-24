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17 минут назад

Иду Галич критикуют за длинные волосы у сына

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В отношении детей есть некоторые правила, которых придерживаются среднестатистические родители. Есть цвета одежды и аксессуаров для девочек, а есть — для мальчиков. К примеру, ребенок в голубом комбинезоне будет обществом скорее восприниматься как мальчик, а не как девочка. Аналогично и с розовым цветом в одежде. Его традиционно носят девочки.

сына Иды Галич раскритиковали из-за внешности
Фото: социальные сетисоциальные сети

Есть момент на тему причесок. У мальчиков обычно короткая стрижка. Если у ребенка волосы длиннее, чем «под горшок», то, скорее всего, это девочка. В Сети редко, но появляются исключения из правил. Например, ребенок Иды Галич. Это мальчик, у которого, по мнению общественности слишком длинные волосы.

Галич разведена. Она утверждает, что устала от тех отношений. Блогер живет в доме, на который заработала сама, и сейчас, как она намекает, Ида уже завела новый роман. Галич пока не называет имя нового избранника, но у общественности есть некоторые догадки.

Вернемся к сыну блогера. Ида показала его в своих социальных сетях. Ребенку мешают волосы, поэтому Галич фиксирует их резинкой. Общественность утверждает, что сын у Галич весьма симпатичный, но длинные волосы могут стать причиной его непринятия в обществе. Мальчику не нужен лишний негатив, лучше, по словам комментаторов, защитить его и остричь волосы. Ида с этим категорически несогласна.

Шоу-бизнес,Ида Галич,
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