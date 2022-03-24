5 правил счастливой жизни от Елены Максимовой

Певица Елена Максимова назвала 5 собственных правил счастливой жизни.

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Финалистка шоу «Голос» поделилась собственным опытом в достижении гармонии с самой собой.

Главной для исполнительницы остается фраза не «люби себя такую, как ты есть», а «люби себя такой, какой ты хочешь быть».

То есть, о себе надо заботиться.

Чтобы выглядеть красивой, нравиться себе и другим людям, нужны спорт, активность, здоровый образ жизни и умение себя контролировать.

Вторым важным принципом певицы является забота о своих родных и близких. Даже если кто-то благополучен в финансовом плане, и тому может пригодиться внимание и доброе слово.

Помощь другим людям знаменитость считает не менее важным делом, так же, как и хорошо сделанную работу – от мытья посуды до серьезного проекта.