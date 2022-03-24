Модель Playboy покончила с собой

«Мне кажется, ты у всех была подписана «Лидочка». Я не знаю никого, кому бы ты не нравилась. Просто кусочек света. Зачем, маленькая? Ты же детей хотела, небо в алмазах… Не хочу верить», — поделилась Рыбка.

Лидия Пономарева начала развивать модельную карьеру в 2018 году, в 2021 году она смогла попасть в десятку самых горячих девушек России по версии Playboy. У нее было много звездных знакомств — так, рэпер Серега не только снял ее в клипе, но и посвящал ей романтические стихи.