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1 час назад

Модель Playboy Лидия Пономарева покончила с собой. С ней дружили Настя Рыбка и Серега

WMJ.ruWMJ.ru

Знакомые модели Playboy Лидии Пономаревой сообщили о ее трагической гибели.

Модель Playboy покончила с собой
Фото: PlayboyPlayboy

Ее смерть подтвердила скандальная блогерша Настя Рыбка.

«Мне кажется, ты у всех была подписана «Лидочка». Я не знаю никого, кому бы ты не нравилась. Просто кусочек света. Зачем, маленькая? Ты же детей хотела, небо в алмазах… Не хочу верить», — поделилась Рыбка.

Обстоятельства смерти девушки неизвестны.

Лидия Пономарева начала развивать модельную карьеру в 2018 году, в 2021 году она смогла попасть в десятку самых горячих девушек России по версии Playboy. У нее было много звездных знакомств — так, рэпер Серега не только снял ее в клипе, но и посвящал ей романтические стихи.

Ранее сообщалось, что «Мисс США — 2019» Чесли Крист покончила с собой.

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