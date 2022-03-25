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1 час назад

Бородина подарила себе на день рождения квартиру в Москве за 30 миллионов рублей

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Телеведущая Ксения Бородина подарила себе на день рождения квартиру в Москве за 30 миллионов рублей, передают «7 дней».

Бородина подарила себе на день рождения квартиру за 30 млн рублей
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

По информации издания, Бородина приобрела имущество в одном из престижных районов столицы незадолго до своего 39-летия. Апартаменты отличаются высокими потолками и панорамными видами из окон.

В настоящий момент в квартире проходит ремонт, поэтому телезвезда не демонстрирует его в социальных сетях, однако подчеркивает, что очень довольна покупкой.

Ранее Алена Водонаева показала квартиру своего кота в центре Москвы.

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