Маршал рассказал о проблемах со здоровьем после коронавируса

Прошлой весной рок-музыкант и бывший участник группы «Парк Горького» Александр Маршал напугал поклонников новостями об экстренной госпитализации. Тогда СМИ писали об инсульте артиста, однако сам певец хранил молчание. Спустя время он высказался о проблемах со здоровьем и сообщил, что они незначительны.

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Тем не менее через год Маршал все же признался, что находился в предынсультном состоянии. В беседе с «Пятым каналом» он поделился, что врачи диагностировали нарушение функций мозга.

«Спотыкался, падал. В общем, мозг отключается на какое-то время, и ты не координируешь себя», — рассказал рок-музыкант.

Более того Маршал еще переболел коронавирусом: после болезни у артиста начались серьезные проблемы с памятью.

Семья певца и его любимая поддерживали исполнителя в тяжелый период жизни. Кстати, недавно Александр Маршал тайно обвенчался с молодой возлюбленной.