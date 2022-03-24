Малькова купила автомобиль после переезда в США

Светлана Малькова купила автомобиль после переезда из Словении в США. Как сообщает Teleprogramma.pro, в личном блоге она показала свою первую поездку в новой стране за рулем.
«Мы едем. Впервые я еду в Америке на своей машине», — сказала Малькова.
Марку и модель своего транспортного средства она не назвала.
Напомним, что Светлана и Роман Мальковы прожили в браке 17 лет, после чего бизнесмен познакомился с актрисой Анастасией Макеевой и ушел к ней от супруги.
Накануне Малькова переехала из Словении в США вместе с тремя детьми. Через некоторое время выяснилось, что женщина отправилась в Америку ради нового жениха, который живет в Сиэтле. Там же женщина планирует открыть собственную художественную школу.
Макеева в ответ на переезд Мальковой заявила, что женщина увезла детей в США без согласия их отца, а также обвинила ее в пристрастии к спиртным напиткам.