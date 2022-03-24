Малькова купила автомобиль после переезда в США

Светлана Малькова купила автомобиль после переезда из Словении в США. Как сообщает Teleprogramma.pro, в личном блоге она показала свою первую поездку в новой стране за рулем.

Фото: Instagram Instagram

«Мы едем. Впервые я еду в Америке на своей машине», — сказала Малькова.

Марку и модель своего транспортного средства она не назвала.

Напомним, что Светлана и Роман Мальковы прожили в браке 17 лет, после чего бизнесмен познакомился с актрисой Анастасией Макеевой и ушел к ней от супруги.

Накануне Малькова переехала из Словении в США вместе с тремя детьми. Через некоторое время выяснилось, что женщина отправилась в Америку ради нового жениха, который живет в Сиэтле. Там же женщина планирует открыть собственную художественную школу.