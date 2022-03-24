В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
58 минут назад

Малькова купила автомобиль после переезда в США

Елена Прошина

Светлана Малькова купила автомобиль после переезда из Словении в США. Как сообщает Teleprogramma.pro, в личном блоге она показала свою первую поездку в новой стране за рулем.

Малькова купила автомобиль после переезда в США
Фото: InstagramInstagram

«Мы едем. Впервые я еду в Америке на своей машине», — сказала Малькова.

Марку и модель своего транспортного средства она не назвала.

Напомним, что Светлана и Роман Мальковы прожили в браке 17 лет, после чего бизнесмен познакомился с актрисой Анастасией Макеевой и ушел к ней от супруги.

Накануне Малькова переехала из Словении в США вместе с тремя детьми. Через некоторое время выяснилось, что женщина отправилась в Америку ради нового жениха, который живет в Сиэтле. Там же женщина планирует открыть собственную художественную школу.

Макеева в ответ на переезд Мальковой заявила, что женщина увезла детей в США без согласия их отца, а также обвинила ее в пристрастии к спиртным напиткам.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители