В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
26 минут назад

Раскрыты траты Пугачевой и Галкина на содержание замка

Елена Прошина

На замок, покинувших Россию Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь, уже нашлись покупатели. Приобрести дом в средневековом стиле готов продюсер Андрей Разин, а критик Сергей Соседов предлагает поместье национализировать.

Раскрыты траты Пугачевой и Галкина на содержание замка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но хватит ли у новых хозяев денег, чтобы содержать здание? Площадь особняка составляет более 2 тысяч квадратных метров, в нем 6 этажей, 20 спален, бассейн, спортзал, лифт, подземный гараж и домашний театр.

Также на участке есть роскошный сад площадью 1 гектар, изобилующий флорой, а также гостевой домик и амфитеатр. По данным издания Teleprogramma.pro, в 2018 году ежемесячно Галкин и Пугачева плотили порядка 500 тыс. рублей на содержание имения, в 2021 году эта статья расходов уже выросла до 1 миллиона.

По слухам, Пугачева и Галкин сейчас находятся в Израиле. Недавно певица вышла на связь в соцсетях и сообщила, что находится на лечении. Как заверила звезда, она планирует вернуться обратно в Россию.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Максим Галкин,Андрей Разин,Алла Пугачева,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители