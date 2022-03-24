Раскрыты траты Пугачевой и Галкина на содержание замка

На замок, покинувших Россию Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь, уже нашлись покупатели. Приобрести дом в средневековом стиле готов продюсер Андрей Разин, а критик Сергей Соседов предлагает поместье национализировать.

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Но хватит ли у новых хозяев денег, чтобы содержать здание? Площадь особняка составляет более 2 тысяч квадратных метров, в нем 6 этажей, 20 спален, бассейн, спортзал, лифт, подземный гараж и домашний театр.

Также на участке есть роскошный сад площадью 1 гектар, изобилующий флорой, а также гостевой домик и амфитеатр. По данным издания Teleprogramma.pro, в 2018 году ежемесячно Галкин и Пугачева плотили порядка 500 тыс. рублей на содержание имения, в 2021 году эта статья расходов уже выросла до 1 миллиона.