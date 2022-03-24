Обнародованы подробности личной жизни Александра Серова

Звезда 80-х Александр Серов никогда не был обделен вниманием женщин. Однако, женился он лишь однажды. Его избранницей стала спортсменка Елена Стебнева. Их союз давно распался, но выяснение отношений продолжается до сих пор.

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24 марта Александру Серову исполнятся 71 год. Вокруг его личности ходит много слухов. Пора разобраться, что из этого правда, а что ложь.

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Бешеная популярность пришла к музыканту после случайного знакомства с Игорем Крутым. Серов встретил его в ресторане, где иногда выступал. Они подружились и вместе переехали в столицу.

«Нас объединила неистовая любовь к музыке, желание пробиться, создать что-то интересное, отличающееся от того, что в это время звучало», — вспоминает певец.

Игорь Крутой подарил своему товарищу такие хиты, как «Мадонна», «Ты меня любишь», «Я люблю тебя до слез».

В 90-е без участия Серова не обходилось ни одно приличное мероприятие. Он успешно гастролировал по России, Канаде, Германии и США. В 2004-м Александр Николаевич удостоился звания народного артиста РФ. В 2000-х любовь зрителей к исполнителю постепенно угасла, появились новые звезды, и Серов начал подогревать к себе интерес различными скандалами.

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Александр Серов не пускает бывшую жену к внукам, которые живут с ним.

Добившись успеха на сцене, Александр захотел наладить и личную жизнь. Из тысяч поклонниц ему приглянулась гимнастка Елена Стебнева. Их отношения были похожи на сказку вплоть до рождения дочери Мишель. Спустя почти 20 лет брака Елена и Александр развелись. У каждого было свое объяснение, почему это произошло.

Серов рассказывал, что супруга ему изменяла и устраивала скандалы. Помимо этого музыкант обвинил женщину в пропаже крупной суммы денег из сейфа и продаже дорогих часов без его ведома, сообщает Starhit.

Версия Елена кардинально отличается от слов бывшего мужа. Она утверждает, что Александр начал изменять ей сразу после рождения дочери. Спустя несколько лет терпение женщины кончилось и она пригрозила певцу разводом. Серов предупредил, что в таком случае Елена больше не увидит дочь. Стебнева продолжила терпеть выходки супруга.

Последней каплей стало избиение жены Серовым.

«Было ужасно больно, и физически, и морально. Это не пощечина, это избиение. Я не пошла в полицию, во-первых, из-за Мишель. Во-вторых, потому что через дочь он пытался все уладить. Когда выяснилось, что у меня проблемы с носовой перегородкой и гипофизом, Александр сказал, что найдет лучших врачей», — вспоминала Елена.

Об избиении заявляла еще одна женщина Александра, участница «Дома-2» Дарья Друзьяк. Она рассказала, что некоторое время состояла в отношениях с певцом. По ее словам, Серов силой удерживал ее взаперти и угрожал расправой. Сам музыкант не отрицал связи с телезвездой, но в содеянном не признавался.