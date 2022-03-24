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1 час назад

Лидер группы "Любэ" отреагировал на включение своего имени в черный список Латвии

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Знаменитый музыкант Николай Расторгуев отреагировал на тот факт, что он стал невъездным на территорию Латвии наряду с 24 российскими коллегами.

Расторгуев назвал Латвию "карликовой" страной
Фото: Суть событийСуть событий

Соответствующее решение МИД соседней республики обнародовал в конце марта.

В своем комментарии лидер группы «Любэ» упомянул размеры Латвии.

«Как ограничения могут отразиться на моих выступлениях? – сказал артист в разговоре с корреспондентами издания ФАН. - Заявление министра культуры «карликовой страны» никак не повлияет на мою карьеру и выступления в России».

В черный список Риги также попали Никита Михалков, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Тина Канделаки и многие другие. Сам Расторгуев несколько дней назад подчеркнул свой патриотический настрой. Он отметил, что коллеги с Украины, выступившие против спецоперации Вооруженных сил России на своей родине, должны впредь зарабатывать у себя, а не на территории Российской Федерации.

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