Не в Польше: Брежнева раскрыла свое реальное местонахождение

Певица Вера Брежнева вышла на связь с поклонниками и рассказала, что почти месяц пребывает в Италии, где занимается волонтерской деятельностью. Таким образом исполнительница опровергла слухи о своем нахождении в Польше, сообщает «Пятый канал».
«Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи, но не в Польше! А в Италии, где нахожусь уже почти месяц. Пункты и центры есть по всей Европе. Мы все делаем одно дело. Но есть пункты больше, есть меньше. У нас чуть меньше, и мы справляемся», — написала она в личном блоге.
В центре Брежнева сортирует посылки с гуманитарной помощью. При этом в Италии певица не одна, а с одной из своих дочерей.
Поклонники предположили, что речь идет о 12-летней Саре. Старшая дочь Брежневой, 20-летняя Соня, уже взрослая и, скорее всего, выбрала другой род занятий. После начала событий на Украине она удалила страницы в соцсетях, поэтому о ее местонахождении знают только близкие.