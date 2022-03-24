Не в Польше: Брежнева раскрыла свое реальное местонахождение

«Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи, но не в Польше! А в Италии, где нахожусь уже почти месяц. Пункты и центры есть по всей Европе. Мы все делаем одно дело. Но есть пункты больше, есть меньше. У нас чуть меньше, и мы справляемся», — написала она в личном блоге.