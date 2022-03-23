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1 час назад

Тимати попал под запрет в Латвии

Елена Прошина

Тимати после участия в концерте в честь присоединения Крыма к России попал в «черный список» артистов, которым власти Латвии собираются запретить въезд в страну. Об этом заявил министр культуры прибалтийского государства Наурис Пунтулис, пишет Teleprogramma.pro.

Тимати попал под запрет в Латвии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я живу в лучшей в мире стране. Богатой духовно, сильной физически. Уверен, и экономический рост подтянется, сейчас самое время внутреннего продукта, будем работать», — говорил рэпер 18 марта.

Кроме Тимати в список попали Полина Гагарина, Сергей Жуков, Николай Расторгуев, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Владимир Машков и другие.

Напомним, что ранее Тимати подал заявку на грант мэра Москвы Сергея Собянина для развития сети фастфудов. Музыкант сделал ставку на качество своего продукта при сохранении низкой стоимости гамбургеров.

Шоу-бизнес,Тимати,Виктория Дайнеко,Сергей Жуков,Николай Расторгуев,Полина Гагарина,Наталья Подольская,Владимир Машков,Сергей Собянин,
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