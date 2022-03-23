Тимати попал под запрет в Латвии

Тимати после участия в концерте в честь присоединения Крыма к России попал в «черный список» артистов, которым власти Латвии собираются запретить въезд в страну. Об этом заявил министр культуры прибалтийского государства Наурис Пунтулис, пишет Teleprogramma.pro.
«Я живу в лучшей в мире стране. Богатой духовно, сильной физически. Уверен, и экономический рост подтянется, сейчас самое время внутреннего продукта, будем работать», — говорил рэпер 18 марта.
Кроме Тимати в список попали Полина Гагарина, Сергей Жуков, Николай Расторгуев, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Владимир Машков и другие.
Напомним, что ранее Тимати подал заявку на грант мэра Москвы Сергея Собянина для развития сети фастфудов. Музыкант сделал ставку на качество своего продукта при сохранении низкой стоимости гамбургеров.