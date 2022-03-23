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1 час назад

Певица Майли Сайрус отменила концерт после попадания в ее самолет молнии

Газета.RuГазета.Ru

Самолету Майли Сайрус пришлось сделать экстренную посадку после попадания в него молнии, сообщает Rolling Stone.

Самолет Сайрус экстренно сел из-за попадания молнии
Фото: ReutersReuters

Сайрус направлялась в Парагвай на фестиваль Asunciónico в столице страны Асунсьоне, который не проводили с 2019 года из-за пандемии коронавируса.

«Наш самолет попал в неожиданную грозу, в него ударила молния. Команда, группа, друзья и семья. путешествовавшие со мной, в порядке после экстренной посадки. Увы, в Парагвай мы не долетели», — написала она в социальных сетях.

Асунсьон в последние дни страдает от наводнения после ливней. Организаторы фестиваля из-за технических сложностей, связанных с погодой, уже отменили его первый день, где должны были выступить , Foo Fighters, Doja Cat и Machine Gun Kelly.

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