Самолет Сайрус экстренно сел из-за попадания молнии

Самолету Майли Сайрус пришлось сделать экстренную посадку после попадания в него молнии, сообщает Rolling Stone.
Сайрус направлялась в Парагвай на фестиваль Asunciónico в столице страны Асунсьоне, который не проводили с 2019 года из-за пандемии коронавируса.
«Наш самолет попал в неожиданную грозу, в него ударила молния. Команда, группа, друзья и семья. путешествовавшие со мной, в порядке после экстренной посадки. Увы, в Парагвай мы не долетели», — написала она в социальных сетях.
Асунсьон в последние дни страдает от наводнения после ливней. Организаторы фестиваля из-за технических сложностей, связанных с погодой, уже отменили его первый день, где должны были выступить , Foo Fighters, Doja Cat и Machine Gun Kelly.