«Украл наши бабки свалил»: Рудова обрушилась на Netflix

Актриса Наталья Рудова возмутилась удалению приложения Netflix из Google Play и App Store на территории России. В свои соцсетях она обвинила компанию в краже денег, сообщает Teleprogramma.pro.

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«Не, ну класс! Netflix просто украл наши бабки и свалил! А ничего, что у меня подписка не закончилась?», — возмутилась артистка.

Напомним, что на фоне событий в Украине в Netflix объявили о приостановке работы в России. Действующие подписки россиян будут активны до следующего периода платы.

Кроме того, компания приостановила производство всех оригинальных фильмов и сериалов, над которыми сервис работал с российскими продюсерами. В их числе—- современная трактовка Анны Карениной «Анна К», психологическая драма «Петля» с Александром Петровым и сериал «Ничего особенного».