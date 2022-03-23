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1 час назад

«Украл наши бабки свалил»: Рудова обрушилась на Netflix

Елена Прошина

Актриса Наталья Рудова возмутилась удалению приложения Netflix из Google Play и App Store на территории России. В свои соцсетях она обвинила компанию в краже денег, сообщает Teleprogramma.pro.

«Украл наши бабки свалил»: Рудова обрушилась на Netflix
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не, ну класс! Netflix просто украл наши бабки и свалил! А ничего, что у меня подписка не закончилась?», — возмутилась артистка.

Напомним, что на фоне событий в Украине в Netflix объявили о приостановке работы в России. Действующие подписки россиян будут активны до следующего периода платы.

Кроме того, компания приостановила производство всех оригинальных фильмов и сериалов, над которыми сервис работал с российскими продюсерами. В их числе—- современная трактовка Анны Карениной «Анна К», психологическая драма «Петля» с Александром Петровым и сериал «Ничего особенного».

23 марта компания удалила свои приложения из Google Play и App Store на территории России. В самой компании пока не прокомментировали ситуацию.

Шоу-бизнес,Анна Каренина,Александр Петров,Наталья Рудова,Netflix,Google,
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