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27 минут назад

Певица Алекса показала фигуру, к которой стремится после родов

Letidor.ruLetidor.ru

Певица, блогер Алекса вместе с мужем фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым растит дочь. Малышке 11 месяцев. Звездная мама очень быстро похудела после родов. Спустя несколько недель после появления наследницы на свет знаменитость приступила к легким тренировкам.

Певица Алекса показала фигуру, к которой стремится после родов
Фото: ЖЖЖЖ

Сейчас Алекса мечтает вернуть форму, которая у нее была до беременности. Певица показала поклонникам архивный снимок.Артистка не представляет своей жизни без спорта.

«У вас и сейчас фигура прекрасна!», «А мне кажется, сейчас очень здорово выглядите Стройняшка)», «Сейчас намного лучше », «Алекса, вам не надо больше худеть. Вы сейчас сама женственность и воплощение мечты», «У вас и так все прекрасно», — отреагировали подписчики.

Напомним, 16 апреля 2021 года у Алексы родилась дочь. Малышка появилась на свет в Клиническом госпитале «Мать и дитя». Девочку назвали Адрианой. К слову, растить малышку знаменитости с радостью помогает свекровь. Артистка очень благодарна за это маме супруга. Звезда неоднократно говорила, что не собирается нанимать няню для ребенка. Певица не готова доверить дочь незнакомому человеку.

Отметим, о беременности звезды стало известно лишь в марте 2021 года. Артистка сама сообщила поклонникам радостную новость. А еще Алекса тайно вышла замуж за Вячеслава Дайчева. Но свадьбы пока не было.

Жаль, мне никто не сказал, что я могу «порваться» на родах и долго восстанавливаться: честная колонка мамы-блогера — читайте на «Летидоре» .Фото: соцсети

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