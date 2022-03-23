Роман Попов, звезда «Полицейского с Рублевки», победил онкологию

Оказалось, что причиной феноменального похудения артиста в краткие сроки стали не переживания из-за собственного внешнего вида. Роман тяжело болел, лег на операцию и все это время по мере возможности продолжал работать.

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Чуть больше года назад пользователи сети и СМИ активно обсуждали изменившегося внешне актера Романа Попова. Он стал известен широкой публике, когда сыграл роль Мухича в сериале и полнометражном фильме про полицейских с Рублевки.

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Зрители писали, что экранный герой Попова покорил их с первых серий. Он очень органично вжился в роль полноватого и глуповатого следователя. Когда позже они увидели Мухича в кадре худым, пришло некое разочарование. Часть пользователей сети писали, что с потерей лишнего веса ушла часть обаяния персонажа.

С таким мнением согласились не все. Некоторые писали, что Роман правильно сделал, решив начать худеть. Для здоровья человека это намного важнее, чем эффект, который он производит на экране.

Параллельно зрители заметили, что в новых сериях Роман появлялся в парике. Они предполагали – так было задумано и лишь на днях выяснилось, что похудение и использование парика – это последствия борьбы с онкологией.

По словам Попова, все это началось несколько лет назад, когда он внезапно упал. У Романа случился припадок эпилепсии, хотя до этого ничего подобного и никаких жалоб на здоровье не было. Врачи госпитализировали актера, провели полное обследование и выяснили – у мужчины злокачественная опухоль.

Рак мозга в третьей стадии нужно было лечить немедленно. Операцию ему сделали в Германии. На это артист потратил все свои гонорары и сбережения, которые он откладывал, чтобы достроить дом.

К счастью все это помогло – болезнь отступила. Сейчас врачи констатируют – Попов полностью здоров.

Артист признался, что не хотел говорить о болезни поклонникам. Попов знает, что публичных людей, которые сталкиваются с подобным недугом, начинают либо жалеть, либо усиленно хейтить. Ни то, ни другое ему было не нужно. Большой мотивацией на пути выздоровления для Романа стали его трое детей. Самый младший ребенок появился на свет в период, когда уже шла активная борьба за его здоровье и жизнь.