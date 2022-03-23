Поплавская резко высказалась о зарубежных друзьях: «Вы двуличные существа»

«Я дружила с вами, невзирая на ваш статус. Не смотрела на то, что большинство из вас никак не состоялись за границей. Одни выгуливают чужих собак, работают разнорабочими на стройке, убирают дома. Другие живут на американские пособия в социальном жилье» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим. WomanHit.ru), — подчеркнула звезда.