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1 час назад

Поплавская резко высказалась о зарубежных друзьях: «Вы двуличные существа»

WomanHit.ruWomanHit.ru

Яна добавила, что знакомые отписались от нее в соцсетях

Поплавская резко высказалась о зарубежных друзьях: «Вы двуличные существа»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актриса Яна Поплавская призналась, что перестала общаться с друзьями, которые живут за границей. Этим артистка поделилась в своем блоге. Знаменитость рассказала, что некоторые знакомые отписались от нее в социальных сетях, оставив «лирические комментарии».

Также Поплавская добавила, что эти люди не смогли реализоваться за рубежом, однако она не обращала на это внимание.

«Я дружила с вами, невзирая на ваш статус. Не смотрела на то, что большинство из вас никак не состоялись за границей. Одни выгуливают чужих собак, работают разнорабочими на стройке, убирают дома. Другие живут на американские пособия в социальном жилье» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим. WomanHit.ru), — подчеркнула звезда.

Но сейчас заграничные друзья решили разорвать отношения с Яной.

«Вы двуличные существа. Я ценю честность, прямолинейность, взвешенность и целостность. И терпеть не могу подлости и малодушия», — заключила актриса.

Шоу-бизнес,Яна Поплавская,
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